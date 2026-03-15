المؤتمر الشعبي اللبناني: نرفض أي مفاوضات مباشرة مع العدو ولا للتطبيع

جدد “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان، موقفه الثابت في رفض أي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني، وكذلك رفض أي شكل من أشكال التطبيع، محذّرًا السلطة اللبنانية من تجاوز سقف اتفاق هدنة العام 1948.

وأكد أن “أحد أهم الأهداف الصهيونية من العدوان الوحشي على لبنان هو الوصول إلى التطبيع من خلال مفاوضات سياسية مباشرة، وهو أمر لا يجب القبول به مهما بلغت وحشية العدوان وحجم التدمير والجرائم والمجازر التي يرتكبها”.

واستهجن ما وصفه بـ”مسألة طرح السلطة الرسمية اللبنانية موضوع التفاوض المباشر وتجاوز لجنة الميكانيزم”، معتبرًا أن ذلك “يمثل تنازلًا مجانيًا أمام عدو مارس وما يزال يمارس أبشع أنواع القتل والتدمير وجرائم الحرب ضد اللبنانيين”، مضيفا ان ” التنازل قد يجرّ تبعات لا تنتهي، مؤكدًا أن “هذا الأمر لن يقبله الشعب اللبناني على الإطلاق مهما بلغت التضحيات، باستثناء القلة التي تحنّ إلى ماضيها الشائن في التعامل مع العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام