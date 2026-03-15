5 شهداء و8 إصابات بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة وصول 5 شهداء (4 شهداء جدد، 1 شهيد متأثر بإصابته)، و 8 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم، جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعن آخر تطورات قطاع غزة

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة”.

وأكدت أنه منذ وقف إطلاق النار، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 663 وإجمالي عدد الإصابات إلى 1,762 في حين بلغ إجمالي حالات الانتشال 756.

وفيما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023: فقد بلغ عدد الشهداء 72239 والإصابات 171,861.

