لبنان

حردان: المقاومة هي الخيار الأوحد لكل الشعوب التي تُحتل أراضيها

حذر رئيس الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان أسعد حردان من “خطورة التماهي مع أهداف العدوان الذي يستهدف وحدة وهوية بلادنا وشعبنا”.

وأكد حردان أن “اغتيال انطوان سعاده جاء لضرب النهوض والقضاء على فكرة المقاومة”، مشددًا على أن “بوصلة الحزب القومي واضحة وثابتة، ونحن سنواصل نهج الدفاع عن الأرض والشعب بالتعاون مع كل قوى المقاومة”.

مواقف حردان جاءت الثلاثاء خلال جلسة مشتركة للمجلس الأعلى ومجلس العمد في الحزب ببيروت بمناسبة الثامن من تموز ذكرى استشهاد مؤسس الحزب القومي انطوان سعادة.

وانتقد حردان “مطالبة البعض في لبنان بالتخلي عن عناصر القوة والاستسلام لعدو يستبيح يوميًا سيادة لبنان وأمن اللبنانيين، بالإضافة إلى استباحة سيادة سوريا واعتداءاته المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة”، وأكد أن “المقاومة هي الخيار الأوحد لكل الشعوب التي تُحتل أراضيها وتُستباح سيادتها وأن هذا الحق يكفله القانون الدولي، مشددًا على أن المقاومة في بلادنا هي عين الصواب في مواجهة الاحتلال الصهيوني”.

وأشار حردان إلى “الضغوط الكبيرة التي تمارس على لبنان رسميًا وشعبيًا، والمتزامنة مع العدوان الصهيوني”، واكد أن “المطلوب من لبنان هو الرفض التام للإملاءات والتسليم تحت النار للأطماع الإسرائيلية”، ودعا “الدولة اللبنانية إلى التشدد في موقفها والتحرك نحو المجتمع الدولي لمساءلة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار عن صمتها حيال استمرار العدوان الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام