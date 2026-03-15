    لبنان

    الصحة اللبنانية: 14 شهيدا في الغارات على حي الراهبات في النبطية وحارة صيدا وبلدة القطراني في جزين

      صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على حي الراهبات في مدينة النبطية امس أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد سبعة مواطنين من بينهم أربعة أطفال وإصابة خمسة بجروح.

      كما أعلن المركز أن الغارة على حارة صيدا في مدينة صيدا صباح امس أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة مواطنين اثنين بجروح.

      ووفق مركز العمليات، فان الغارة على بلدة القطراني في قضاء جزين أمس، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ستة بجروح.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

