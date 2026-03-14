السبت   
   14 03 2026   
   24 رمضان 1447   
   بيروت 18:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    غارتان للطيران الحربي المعادي تستهدفان مبنيين في بلدة الغسانية وتدمّرانهما دون إصابات

      شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين جويتين على بلدة الغسانية، حيث استهدفت الغارة الأولى مبنى مؤلفاً من عدة طبقات يقع على الشارع العام عند الطرف الشرقي للبلدة باتجاه كوثرية السياد، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وقطع الطريق في المكان.

      أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنى كبيراً يقع على الطرف الغربي للبلدة على الطريق العام الذي يربطها ببلدة قاقعية الصنوبر. والمبنى مؤلف من عدة شقق سكنية، وقد أدت الغارة إلى تدميره بشكل كامل.

      ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات جراء الغارتين حتى الآن، فيما عملت فرق الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على إخماد الحرائق التي اندلعت في المباني المستهدفة.

      المصدر: موقع المنار

