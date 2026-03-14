لبنان | 13 يومًا من العدوان الإسرائيلي على لبنان غارات مستمرة تطال المدنيين

يستمر العدوان الصهيوني على لبنان لليوم لـ13 على التوالي مستهدفا الحجر والبشر والمدنيين والاطفال والكبار، وفي السياق افاد مراسل المنار ان”الطيران المسير شن صباحا غارة على شقة سكنية داخل مبنى مؤلف من عدة طبقات يقع على طريق جادة نبيه بري في مدينة صيدا ما أدى إلى اشتعال النيران فيها”.

كما افاد مراسلنا في منطقة اقليم التفاح ان الطيران المعادي اغار على مرتفعات بلدة سجد في جنوب لبنان واطراف عربصاليم والجبل الرفيع .

وتسببت الغارة الإسرائيلية بحفرة كبيرة في وسط طريق الخردلي، التي تربط النبطية بمرجعيون، ما أدى إلى قطع الطريق لبعض الوقت قبل ان يعيد فتها الجيش اللبناني .

المصدر: موقع المنار +الوكالة الوطنية للإعلام