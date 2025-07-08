لبنان

العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له الثلاثاء أن “غارة طيران العدو الإسرائيلي على سيارة في العيرونية – طرابلس(شمال) أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح”.

وكانت “الوكالة الوطنية للإعلام” قد أفادت في وقت سابق الثلاثاء “باستهداف العدو لسيارة من نوع crvبصاروخين في منطقة العيرونية – قضاء زغرتا، على طريق زغرتا- الضنية”، واضافت “حضر الجيش الى المكان وفرض طوقا امنيا وسط تحليق مسير معاد”.

ويواصل العدو الاسرائيلي بشكل شبه يومي خرقه للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات الجدية حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام