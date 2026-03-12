تركيا: لن نسمح لأي جهة بالتخطيط لإشعال حرب أهلية في إيران

رأى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن «آثار الحرب على إيران باتت واضحة بالفعل، وخطر اتساع رقعة النزاع لا يزال قائماً».

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني، يوهان فيدان، إن أنقرة «لن تسمح لأي جهة بالتخطيط لإشعال حرب أهلية في إيران»، مؤكداً أن بلاده «ضد أي مخطط يهدف إلى إثارة صراعات على أسس عرقية أو دينية داخل إيران».

وأشار إلى أن تركيا «لا ترى أي مبرر لمحاولات المساس بوحدة أراضي إيران أو السعي لتغيير نظامها»، لافتاً إلى أن تركيا «مستعدة للتعامل مع أي سيناريو وفق تطورات الحرب».

وحذر فيدان من أن «هناك سيناريوات انفصالية يراد تطبيقها في إيران»، مؤكداً «رفض تركيا التام لأي خطط تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي الإيراني أو إشعال صراعات أهلية».

ومنذ اندلاع الحرب، دعت تركيا، مراراً، إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، محذّرة من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

المصدر: الأناضول