الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 20:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    رابطة متفرغي “اللبنانية” نعت بزي وسرور: جريمة حرب وإعتداء على كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية

      نعت “رابطة الأساتذة المتفرغين” في الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، “الزميلين الشهيدين مدير كلية العلوم – الفرع الأول الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور، اللذين استشهدا اليوم جرّاء الاعتداء الاسرائيلي الغاشم والذي إستهدف مجمّع الرئيس رفيق الحريري الجامعي وذلك خلال أدائهما واجبهما الأكاديمي.

      وقالت إن هذا الإعتداء يشكل جريمة حرب وإعتداء على كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية التعليم العالي والتي تنص بوضوح على حماية المؤسسات التعليمية وعدم الإعتداء عليها”.

      ودعت الرابطة “كافة المنظمات الدولية والأممية وفي طليعتها منظمة “اليونسكو” إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية مؤسسات التعليم العالي وكافة المؤسسات التربوية في لبنان وإبقائها خارج دائرة الاستهداف”.

      وتقدمت من “عائلتي الشهيدين الزميلين ومن زملائهما وطلابهما بأحر التعازي”، مؤكدة أن “الجامعة اللبنانية ستبقى صرحا أكاديميا عصيا في وجه العدوان”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600

      التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600

      بلدية اركي نعت 9 من أبناء البلدة بينهم 5 أطفال استشهدوا في الغارة على منزلهم

      بلدية اركي نعت 9 من أبناء البلدة بينهم 5 أطفال استشهدوا في الغارة على منزلهم

      غارات جوية للعدو على مناطق في الزهراني تسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين

      غارات جوية للعدو على مناطق في الزهراني تسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين