    لبنان

    وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 687 منذ 2 آذار و1774 جريحًا

      نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الذي يشنّه الكيان الإسرائيلي على لبنان.

      وجاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 12 آذار بلغ 687 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 1774 جريحًا.

      وأشار التقرير إلى أن من بين الشهداء 98 طفلًا و62 سيدة، في حين بلغ عدد الأطفال الجرحى 304 أطفال، وعدد الجرحى من السيدات 328 سيدة.

      كما أفاد التقرير بارتفاع عدد المسعفين الشهداء إلى 18 مسعفًا، فيما بلغ عدد الجرحى من المسعفين 45 جريحًا.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

