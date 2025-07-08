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أبو عبيدة: سنكبد العدو كل يوم خسائر إضافية في غزة

توعد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام اليوم الثلاثاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكبيده خسائر يومية في غزة، وذلك في أعقاب الكمين المركب للمقاومة في بيت حانون شمالي القطاع، الذي أسفر عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين.

وقال أبو عبيدة، في منشور عبر قناته في تليغرام، إن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلو القسام ضد جيش الاحتلال من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبده كل يوم خسائر إضافية.

وأضاف أن عملية بيت حانون المركبة “ضربة لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراما في ميدان ظنه آمناً”.

وتابع أن القرار الأكثر غباء الذي يمكن أن يتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل قطاع غزة.

كما قال الناطق باسم كتائب القسام إن المقاومة في غزة قد تتمكن قريباً من أسر جنود صهاينة.

وأكد أبو عبيدة أن صمود الشعب الفلسطيني وبسالة مقاوميه هما من يصنعان المعادلات، ويرسمان معالم المرحلة المقبلة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 5 من جنوده وإصابة 14 آخرين في الكمين الذي تعرض له الليلة الماضية في بيت حانون.

وعقب الكمين، نشرت كتائب القسام صورة على قناتها في تطبيق تليغرام توعدت فيها بكسر هيبة الجيش الإسرائيلي.

وعلى الرغم من تصاعد العدوان الإسرائيلي وتواتر المجازر بحق المدنيين، كثفت المقاومة الفلسطينية عملياتها بشكل لافت في الآونة الأخيرة مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الجنود الإسرائيليين، خاصة في جنوب وشمال القطاع.

وفي يونيو/حزيران الماضي فقط، قتل 20 جنديا وضابطا إسرائيليا ليكون بذلك أكثر الشهور دموية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، وفقاً لوسائل إعلام العدو.

المصدر: مواقع إخبارية