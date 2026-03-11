استشراف موقف: تدمير قواعد النفوذ الأمريكي – التداعيات والأفق المستقبلي

تهدف جميع القواعد العسكرية في منطقة الخليج والجوار، حماية طرق الطاقة، وإقامة ردع إقليمي (الردع ضد التهديدات المفترضة)، وتقديم الدعم اللوجستي، والاهم هو القيام بعمليات الرصد والتجسس والمراقبة عبر الرادارات الضخمة مثل “ثاد” و”أف بي أس 132″. وتهدف، أيضاً، فيما تهدف إليه: حماية تدفق النفط.

وتمتلك الولايات المتحدة الأميركية، وجوداً عسكرياً واسع النطاق في دول الخليج الفارسي يتوزع بين قواعد جوية كبرى ومقرات قيادة بحرية ومراكز لوجستية. وإعتباراً من أوائل عام 2026، يُقدّر إجمالي القوات الأميركية في منطقة الشرق الاوسط (بما فيها منطقة الخليج) بنحو 40-50 ألف جندي.

المصدر: يوفيد