العدو يواصل انتهاك اتفاق وقف النار… شهيدٌ ومصابون غرب غزة

استشهد فلسطيني مساء أمس الثلاثاء جراء غارة للاحتلال قرب مفترق حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة.

وأفادت “وكالة شهاب” أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت بصاروخ واحد، شاب فلسطيني بشكل مباشر قرب دوار حيدر عبد الشافي، ما أدى إلى ارتقائه على الفور، وإصابة 5 آخرين.

وأضافت أن الشهيد هو باسل أبو وردة 40 عاما من جباليا النزلة في شمال قطاع غزة.

وفي ذات السياق، يواصل الاحتلال خروقاته لوقف اطلاق النار، عبر الاستهدافات المتكررة للمنازل والمواطنين، وعمليات النسف إضافة إلى محاولات توسيع المناطق خلف الخط الأصفر.

ماذا قال مراسلنا في القطاع عماد عيد عن أبرز التطورات منها مواصلة العدو خرقه لوقف النار؟

المصدر: وكالة شهاب+موقع المنار