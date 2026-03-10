قائد بحرية الحرس الثوري يحذر السفن المرتبطة بالمعتدين من عبور مضيق هرمز

حذر الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، مجدداً من عبور السفن المرتبطة بالمعتدين على إيران مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا التحذير سبق أن أُعلن منذ بداية الحرب. وقال تنكسيري: “لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين على إيران عبور مضيق هرمز”، مضيفاً: “إذا كان لديكم أدنى شك، فاقتربوا من المضيق وجرّبوا”.

وكان تنكسيري قد أكد في السادس عشر من فبراير الماضي أن مضيق هرمز يخضع لرقابة استخباراتية إيرانية متواصلة على مدار الساعة، تشمل سطح البحر والجو وحتى ما تحت سطحه، مشدداً على أن هذا الإشراف الكامل يهدف إلى ضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.

وأوضح أن مناورات “الدفاع والهجوم” الخاصة بجزر الخليج ستُجرى في الخليج ومضيق هرمز ضمن البرنامج السنوي للقوات البحرية، مشيراً إلى أن هذه الجزر تمثل “حصوناً منيعة”، وأن الدفاع عنها وعن المضيق يعد مهمة أساسية موكلة إلى بحرية الحرس الثوري، مع اعتماد تكتيكات ومعدات جديدة سيتم الكشف عن بعضها في الوقت المناسب.

وبيّن أن محور هذه التدريبات يتمثل في تعزيز سرعة الاستجابة العملياتية لوحدات الحرس الثوري في مواجهة أي تهديدات أمنية بحرية، مؤكداً أن إيران، منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، عملت على تأمين المضيق ومنع أي حالة من عدم الاستقرار فيه، مع ضمان عبور الدول غير المتحاربة بشكل آمن.

وأضاف أن وحدات التدخل السريع تتدرب بشكل دوري على التعامل مع مختلف السيناريوهات، بما في ذلك تفتيش السفن المخالفة أو مصادرتها عند الضرورة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بأمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج الفارسي والممرات الدولية.

وشدد تنكسيري على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، لافتاً إلى أن أكثر من 80 ناقلة نفط وسفينة تجارية تعبره يومياً، ما يجعله شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية، مؤكداً التزام بحرية الحرس الثوري بضمان أمنه لجميع الدول ذات المصالح المشروعة في المنطقة.

المصدر: قناة العالم