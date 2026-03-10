روابط التعليم الرسمي تدعو إلى التريث في استئناف العام الدراسي

أكدت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي) دعوتها إلى التريث في استئناف العام الدراسي، مشيرة إلى ضرورة تأجيل العودة إلى التدريس إلى ما بعد فترة الأعياد، مع التأكيد على احترام مبدأ عدالة التعليم.

وأوضحت الروابط، في بيان، أنها تُثمّن جهود وزيرة التربية والمعنيين في ما يخص السعي إلى استئناف التدريس واستمرارية العام الدراسي، مشيرة إلى جملة من النقاط الأساسية في هذا الإطار.

وشددت الروابط على الإصرار على بيانها الأخير القاضي بتأجيل أي استئناف للتدريس إلى ما بعد فترة الأعياد، مع الاستفادة من هذه الفترة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الفعّالة، لا سيما أنها تتضمن 12 يوم عمل فعلي فقط.

كما أكدت ضرورة تعزيز مبدأ الشراكة التربوية ووضع خطة لانطلاق العملية التعليمية، على أن تُبنى القرارات التربوية على معطيات دقيقة، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

ودعت الروابط إلى تأمين الحاجات الضرورية واللوجستية لإطلاق التعليم عن بُعد بصورة فعّالة ومنظمة، بما يتيح استمرارية التعليم في ظل الظروف الراهنة.

وفي الشق المعيشي، طالبت بالإسراع في إقرار تحسين رواتب الأساتذة والمعلمين بما يواكب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يرزحون تحت وطأتها، إلى جانب صرف مساعدة اجتماعية عاجلة للأساتذة والمعلمين يستفيد منها الملاك والمتعاقدون، وكذلك جميع العاملين في القطاع التربوي.

كما ذكّرت الروابط بضرورة صرف الرواتب المستحقة فورًا ودون أي تأخير، حفاظًا على التعليم الرسمي وصونًا لاستمرارية العام الدراسي.

المصدر: موقع المنار