بحرية حرس الثورة: العالم لم يشهد بعد تبعات حرب إقليمية والتحذير من كارثة في حال تقييد مضيق هرمز

حذّر أحد كبار ضباط القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية من تداعيات اندلاع حرب إقليمية، مؤكدًا أن العالم لم يشهد بعد تبعات مثل هذا السيناريو.

وقال الضابط إن استمرار تقييد مضيق هرمز لمدة 30 يومًا قد يؤدي إلى كارثة على مستوى العالم، مضيفًا أنه في تلك الحالة سيخرج الوضع عن السيطرة، ولن يتمكن الغرب أو الولايات المتحدة من التحكم به.

وأوضح أن ما يحدث حاليًا يقتصر على محاولات للسيطرة على المشهد عبر بث الأخبار المضللة والتلاعب نفسيًا بالأسواق، مشيرًا إلى أن الوضع سيصبح أسوأ وأكثر خطورة إذا استمر التصعيد.

وأشار إلى أن الحديث ما زال يقتصر على مضيق هرمز فقط، لافتًا إلى أن باب المندب لم يدخل بعد في المعادلة، الأمر الذي قد يحول المواجهة إلى حرب إقليمية حقيقية، كما قال القائد السيد الشهيد.

المصدر: موقع المنار