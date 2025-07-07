عربي وإقليمي

عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة صهيونية جديدة بمخيم النصيرات في غزة

ارتقى 11 شهيدا وأصيب أكثر من 70 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، إثر قصف طيران العدو الاسرائيلي مجموعة مواطنين مساء الاثنين عند دوار غراب في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة بالنصيرات إنه “استقبل 11 شهيدًا و70 جريحا جراء استهداف الاحتلال مواطنين في منطقة المخيم الجديد وسط قطاع غزة”.

والشهداء هم وفقًا لمصادر إعلامية وطبية فلسطينية: شادي أبو هربيد، أحمد يوسف راضي، خليل باسل شاهين، أحمد أبو حية، محمد عدنان الطويل، أيمن محمد الدنف، الطفلة سعاد ناصر أبو قص، إبراهيم أبو جري، جمال أبو شاويش، عبد الرؤوف حمدان، سائد صالح أبو حمد.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه العدو حرب الإبادة في قطاع غزة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، ودمارا هائلا، على وقع عمليات النزوح والتجويع الممنهجة.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة، ارتقاء 60 شهيدا على الأقل، في غارات إسرائيلية على القطاع، منذ فجر الإثنين، بينهم 34 بمدينة غزة وشمالي القطاع.

بدورها، لفتت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي أن “حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت الى 57 ألفاً و523 شهيداً و136 ألفا و617 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.