دولي

رفضا لزيارة نتنياهو.. وقفة احتجاجية امام البيت البيت

تجمع مؤيدون لفلسطين أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة.

وحمل المحتجون أعلاما فلسطينية ولافتات كتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل” و”عاشت فلسطين” و”نتنياهو مطلوب”.

والاثنين، وصل نتنياهو إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن مزاعم صهيونية اميركية للبحث في إبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرتكب العدو الاسرائيلي بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.