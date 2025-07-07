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وزير الصحة يرفع تغطية عمليات زراعة الكلى للأطفال إلى 100% في لبنان

تلقى مرضى الكُلى الأطفال في لبنان بشرى سارّة مع قرار وزارة الصحة بإجراء عمليات زراعة الكلى مجاناً لهم.

في لبنان، يخضع أكثر من خمسين مريض كُلى دون سن الثامنة عشرة للعلاج بالغسيل في المستشفيات، حيث يرزح ذوو هؤلاء المرضى تحت عبء مالي كبير لتأمين كلفة العلاج وحتى عمليات الزراعة. يأتي قرار وزير الصحة، ركان ناصر الدين، برفع تغطية تكاليف عمليات زراعة الكلى للأطفال إلى 100%، ليشكل بارقة أمل لهم.

وأكد الوزير ناصر الدين في حديث إلى قناة المنار أن قرار التغطية الكاملة لعمليات زراعة الكلى للأطفال سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر، مع وعد بدراسة إمكانية رفع التغطية أيضاً لمن هم فوق سن الثامنة عشرة.

إلى جانب قرار التغطية الكاملة لزراعة الكلى للأطفال، أنجزت وزارة الصحة عدة مشاريع خلال الفترة الماضية، وأخرى على الطريق للتنفيذ.

وأشار الوزير ناصر الدين إلى أن هذه القرارات والمشاريع تنبع من الالتزام الأخلاقي والعملي تجاه المرضى، ومن سعي الوزارة لتخفيف العبء الاستشفائي على المواطنين والدولة في آن واحد.

المصدر: موقع المنار