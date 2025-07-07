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شهيد لبناني في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة واعتداءات متواصلة على الجنوب منذ الفجر

استُشهد مواطن لبناني إثر غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت سيارة في بلدة دير كيفا – قضاء صور.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية منذ فجر اليوم على المنطقة الحدودية، ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية، قرابة الساعة 6:30 صباحاً، قنبلة صوتية بالقرب من مركب صيد قبالة شاطئ رأس الناقورة.

كما ألقت طائرة استطلاع معادية قنبلة صوتية في محيط أحد المنازل المدمرة عند أطراف بلدة الضهيرة، قبل أن تعاود لاحقاً إلقاء قنبلة ثانية في البلدة نفسها.

وفي سياق ميداني متصل، استحدثت جرافات العدو موقعاً صغيراً جديداً بالقرب من موقع “الحمامص” المستحدث داخل الأراضي اللبنانية مقابل مدينة الخيام. كذلك، شقت جرافات الاحتلال خلال ساعات الفجر طريقاً ترابياً بطول 200 متر داخل الأراضي اللبنانية في بلدة كفركلا، انطلاقاً من الجدار باتجاه الطريق المؤدي إلى محطة “شلهوب”.

كما أقدمت قوات الاحتلال على إلقاء قنبلة حارقة في حرج بلدة شيحين، ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة الحرجية.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المبرم منذ تشرين الثاني من العام الماضي، حيث تضرب إسرائيل بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

المصدر: موقع المنار