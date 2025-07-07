دولي

إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية

أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليوناينة.

ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، في البداية، القاربين المطاطيين المكتظين، قبالة غافدوس، قبل إبلاغ خفر السواحل اليوناني الذي قام بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت.

وأمس، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة، على الأقل، بحسب شرطة الميناء.

وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.

وتشهد جزيرة غافدوس، منذ أكثر من عام، ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا.

ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس، منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله، ومنذ بداية شهر حزيران الفائت، وصل 2550 منهم.

وفي حين تضم الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها.

ودعت رئيسة بلدية غافدوس، ليليان ستيفاناكيس، الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر.

من جانبه، تطرق رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي التي استضافتها بروكسل في نهاية حزيران.

المصدر: مواقع