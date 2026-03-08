الأحد   
    لبنان

    العدو ارتكب مجزرة في صير الغربية… 19 شهيداً معظهم من النساء والأطفال

      واصل العدو الاسرائيلي ارتكاب المزيد من مجازره بحق المدنيين العزّل في البلدات الجنوبية.

      وفي التفاصيل، فقد شنّت طائراته الحربية غارة فجر اليوم الأحد على بلدة صير الغربية في قضاء النبطية مستهدفة مبنى مؤلف من 3 طوابق، مما ادى إلى تدميره بالكامل واستشهاد نحو 19 مواطناً معظهم من النساء والاطفال من آل معتوق وصايغ.

      وعملت فرق الدفاع المدني والاسعاف على رفع الانقاض وسحب الجثامين. 

      وكان الطيران المعادي استهدف بعيد منتصف الليل، محلة “البيادر”الواقعة بين كفرجوز و حبوش بغارة جوية.

      المصدر: الوكالة الوطنية+موقع المنار