لبنان الرسمي يواصل متابعة العدوان الإسرائيلي وسط غياب المبادرات الجدية

مع استمرار العدوان الصهيوني على لبنان، تتواصل الاتصالات بين لبنان والدول الغربية، حيث تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عدة اتصالات من نظرائه الغربيين، إلا أن المعلومات المتوافرة حتى اللحظة تشير إلى عدم وجود أي مبادرات جدية لوقف العدوان الإسرائيلي، وعدم تقديم أي طروحات ملموسة للجانب اللبناني، ما يوحي بأن الوضع في لبنان لم يدخل بعد دائرة الاهتمام الغربي.

وعلى الصعيد الداخلي، استمع الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى تطورات الأوضاع، وخصوصًا ما جرى من إنزال في منطقة النبي شيت، إضافة إلى التطورات في الضاحية الجنوبية للبنّاء، والتي شهدت إطلاق إنذارات إسرائيلية جديدة.

وأكدت المتابعات أن كل المحاولات الرامية إلى منع استهداف الضاحية الجنوبية لم تؤتِ ثمارها، وأن الاتصالات مع بعض الزعماء الغربيين، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم تؤدِ إلى وقف العدوان المتمادي.

كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن تحركات الجيش الإسرائيلي لم تقتصر على جنوب لبنان وحدوده مع فلسطين المحتلة، بل شملت الحدود الشرقية، ما يثير علامات استفهام حول ما أُعلن سابقًا بشأن تعزيز قدرات الجيش اللبناني في هذه المنطقة وبسط سيطرته عليها.

في المحصلة، تظل المعادلة ميدانية وسياسية مترابطة، حيث يُنظر إلى الميدان كالمعيار الفعلي لتحديد مسار الأحداث، مؤكدة أن أي حلول سياسية لن تكون فعالة قبل أن يفرض الميدان كلمته على الساحة اللبنانية.

المصدر: موقع المنار