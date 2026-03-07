السبت   
    عربي وإقليمي

    بالفيديو | قوة البر في الجيش الإيراني تشن موجة هجمات بالطائرات المسيرة على حيفا وتل أبيب

      شنت قوة البر في الجيش الإيراني موجة من الهجمات بالطائرات المسيرة على مدينتي حيفا وتل أبيب في الأراضي المحتلة، مع إعلان استمرار الهجمات الجوية ضد العدو الأمريكي-الصهيوني حتى تحقيق النصر النهائي.

      وقال قائد قوة الجو والفضاء في الحرس الثوري الإيراني: “نحن مقاتلو قوة الجو والفضاء في الحرس الثوري ندافع بكل جانٍ عن الكيان الإسلامي، وطننا العزيز، وشعبنا الشريف والنزيه”.

      وأضاف القائد أن الجيش يتوقع من أبناء إيران البصيرين والملتزمين الحفاظ على وحدة مقدسة، وأن يكونوا أوصياء على تراث قَيِّم للمرشدين الثوريين، مؤكدًا على ضرورة الثبات في الميدان والصبر ليكونوا مصدر فخر للأمة الإسلامية ولأحرار العالم، إن شاء الله.

      المصدر: قناة العالم

