    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري الايراني يعلن عن تنفيذ الموجة الـ 23 من عملية “وعد الصادق 4”


      أعلن الحرس الثوري الايراني عن تنفيذ الموجة الـ 23 من عملية “وعد الصادق 4”.

      وفي التفاصيل، قال الحرس إنه “في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة نُفّذت في هذه الموجة، استهدفنا بصواريخ من الجيل الجديد تعمل بالوقود الصلب والسائل أهدافاً في الأراضي المحتلة وقواعد أميركية في المنطقة”.

      وتابع بيان الحرس أن “من بين الأهداف في هذه الموجة مقرات القوات الأميركية في قواعد الشيخ عيسى وعلي سالم والجفير والأزرق”، مؤكداً استهداف مراكز التكنولوجيا المتقدمة ومراكز الأمن السيبراني ومراكز الدعم العسكري في منطقة بئر السبع.

      وكان مقر خاتم الأنبياء قد أعلن أن “سماء الأراضي المحتلة أصبحت تحت هدير الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية القوي”، مؤكداً “تركيز إيران على أمن مضيق هرمز وعدم إلحاق أي ضرر بدول المنطقة دون المصالح والموارد الأمريكية والصهيونية”.

      هذا وأكد استهداف قاعدة للطائرات المسيّرة الأمريكية من طراز “MQ-9” في المنطقة من قبل القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

      المصدر: موقع المنار

