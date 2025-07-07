لبنان

“القومي”: وقاحة المفاوض الأميركي تتسم باستخدامه القصف الصهيوني وسيلة للضغط

قال الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الاثنين إن “التصعيد الصهيوني الأخير على جبهة لبنان يأتي في خانة التكامل بين العدو والمفاوض الأميركي الذي يتّسم بوقاحة كبيرة نتيجة استخدامه للقصف وسيلةً للضغط السياسي”.

واعتبر القومي ان “الرّد على تلك الوقاحة وذلك التصعيد لا يكون سوى بالتمسّك أكثر بأوراق قوّة لبنان وعلى رأسها سلاح المقاومة”، ودعا “اللبنانيين جميعا للتصرّف بوعي كبير وعدم الرهان على سياسات مرّ عليها الزمن وأثبتت فشلها وهي تسعى لتفريغ لبنان من ورقة قوّته التي تحول دون تنفيذ مشروع التقسيم”.

ورأى القومي أن “المرحلة تتطلّب وقوف جميع الوطنيين في لبنان في صفّ واحد شابكين الأيدي لإحباط مخطّطات العدو، كما حصل سابقًا، مع التأكيد على أنّ أيّ مشروع استسلام سنقاتله قتال الاستشهاديين”، ودعا “الدولة لتحمّل كافة مسؤوليّاتها لجهة وقف الخروقات اليومية والاعتداءات المتكرّرة”.

وطالب القومي “الحكومة إلى تطبيق ما نصّ عليه البيان الوزاري وهو السعي لتحرير الأرض، حيث يجب أن يكون الموقف الرسمي اللبناني منسجمًا مع مبدأ استعادة الكرامة الوطنية وحفظ دماء الشهداء والجرحى والأسرى وعدم التفريط بتضحياتهم، من أجل قطع الطريق على كلّ مخطّطات الذلّ القادمة من خلف الحدود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام