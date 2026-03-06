سلسلة عمليات للمقاومة الإسلامية ضد مواقع وقواعد إسرائيلية ردًا على العدوان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي، وذلك ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي بيانات متتالية صدرت عنها، أوضحت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا عند الساعة 00:30 من فجر اليوم الجمعة 06/03/2026، تجمعًا لآليات جيش العدو في الموقع المستحدث في بلدة مركبا بصلية صاروخية، وذلك للمرة الثالثة.

كما أعلنت أنّ المجاهدين استهدفوا عند الساعة 01:40 فجرًا تجمعًا لآليات جيش العدو المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام، محققين إصابات مباشرة في صفوفها، ما أجبرها على التراجع.

وفي عملية أخرى، استهدفت المقاومة عند الساعة 01:45 فجرًا موقع المالكية بصلية صاروخية.

وأشارت المقاومة إلى أنّها شنّت عند الساعة 02:10 من فجر اليوم هجومًا بصليات صاروخية وقذائف مدفعية استهدف مواقع وتجمعات لجيش العدو في وادي العصافير وتلة الحمامص في مدينة الخيام، إضافة إلى بوابة كفركلا والموقع المستحدث في بلدة مركبا داخل الأراضي اللبنانية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة تنفيذ هجوم بصليات صاروخية وقذائف مدفعية استهدف مواقع وتجمعات لجيش العدو في المطلة والمنارة والمرج وهضبة العجل، إضافة إلى ثكنة يفتاح عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

كما أفادت المقاومة أنّها كانت قد استهدفت عند الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية، وكذلك ثكنة يوآف في الجولان السوري المحتل.

وأكدت المقاومة الإسلامية أنّ هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة

المصدر: الإعلام الحربي