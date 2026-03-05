الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 20:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بالفيديو | الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة الـ 20 من عملية «الوعد الصادق 4»

      أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن الموجة العشرون من عملية «وعد صادق 4» نُفذت باسم وذكرى شهداء الفرقاطة «دنا» المظلومين لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبشعار «يا معز المؤمنين».

      وأكد البيان أن العملية جرت بإجراءات مركبة ومتنوعة وواسعة النطاق نفذتها القوات المسلحة ضد الأهداف الأمريكية والصهيونية.

      وفي السياق، أعلن المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» في إيران أن حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لنكولن» غادرت المنطقة بسرعة برفقة مدمراتها، بعد أن ابتعدت أكثر من ألف كيلومتر عن المياه الإقليمية الإيرانية.

      وأوضح المتحدث أن الحاملة، التي اقتربت لمسافة 340 كيلومترًا من الحدود البحرية الإيرانية في بحر عُمان لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة نفذته القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      إيران تدفع بثلاثة أسلحة نوعية إلى المواجهة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي

      إيران تدفع بثلاثة أسلحة نوعية إلى المواجهة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي

      القوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق صواريخ باتجاه تركيا وتؤكد احترام سيادتها

      القوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق صواريخ باتجاه تركيا وتؤكد احترام سيادتها

      الجيش الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة «رامات ديفيد» الاسرائيلية

      الجيش الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة «رامات ديفيد» الاسرائيلية