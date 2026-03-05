بالفيديو | الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة الـ 20 من عملية «الوعد الصادق 4»

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن الموجة العشرون من عملية «وعد صادق 4» نُفذت باسم وذكرى شهداء الفرقاطة «دنا» المظلومين لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبشعار «يا معز المؤمنين».

وأكد البيان أن العملية جرت بإجراءات مركبة ومتنوعة وواسعة النطاق نفذتها القوات المسلحة ضد الأهداف الأمريكية والصهيونية.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» في إيران أن حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لنكولن» غادرت المنطقة بسرعة برفقة مدمراتها، بعد أن ابتعدت أكثر من ألف كيلومتر عن المياه الإقليمية الإيرانية.

وأوضح المتحدث أن الحاملة، التي اقتربت لمسافة 340 كيلومترًا من الحدود البحرية الإيرانية في بحر عُمان لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة نفذته القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

المصدر: موقع المنار