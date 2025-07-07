عربي وإقليمي

سريع: الاعتداءات لن تؤثر على قدراتنا العسكرية وإسنادنا لغزة سيستمر

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “القوات الجوية حيّدت جزءًا كبيرًا من العدوان الصهيوني على الحديدة”.

وقال سريع في بيان له فجر الاثنين إن “الدفاعات الجوية اليمنية تصدت بفاعلية للعدوان الإسرائيلي وأجبرت جزءًا كبيرًا من تشكيلاته على المغادرة”، وأوضح أن “عملية التصدي تمت بدفعة كبيرة من صواريخ أرض جو محلية الصنع، مما تسبب في حالة كبيرة من الإرباك لدى طياري العدو وغرف عملياته”.

وأشار سريع إلى أن “الدفاعات الجوية اليمنية جاهزة وحاضرة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا بكل قوة واقتدار بإذن الله”، وقال إن “القوات المسلحة اليمنية تطمئن شعبنا وأحرار أمتنا أنها بجهوزية عالية وقادرة بعون الله على التصدي للمعتدين”.

وأضاف سريع أن “هذه الاعتداءات لن تؤثر عليها أو على قدراتها العسكرية وأن عمليات الإسناد لغزة وفلسطين ستستمر بوتيرة عالية”، وأكد “إننا سندافع عن بلدنا وأمتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله”.

وكان طيران العدو الإسرائيلي قد نفذ فجر الاثنين عدوانا على مدينة الحديدة في اليمن حيث استهدف محطة كهرباء المدينة وعدة موانئ.

المصدر: قناة المسيرة