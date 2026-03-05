الرئيس بري استقبل جنبلاط في عين التينة وترأس اجتماع لكتلة التنمية والتحرير لبحث المستجدات الميدانية والسياسية وشؤوناً تشريعية

الرئيس بري بحث الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية خلال استقباله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط واعضاء الكتلة ، وترأس إجتماعا لكتلة التنمية والتحرير، واستقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ، ودعا الى جلسة نيابية عامة قبل ظهر الاثنين المقبل والى إجتماع لهيئة مكتب المجلس يوم غد الجمعة .

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط واعضاء الكتلة النواب : مروان حمادة ، هادي ابو الحسن ، وائل ابو فاعور ، فيصل الصايغ ، أكرم شهيب ، راجي السعد ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ، ومستشار النائب وليد جنبلاط حسام حرب ، وتناول اللقاء بحث لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وشؤوناً تشريعية .

كما وترأس إجتماعا لكتلة التنمية والتحرير النيابية خصص لبحث المستجدات الميدانية والسياسية وشؤوناً تشريعية وبعد الإجتماع تلا النائب أيوب حميد بيان الكتلة وجاء فيه :

عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية إجتماعاً برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بحضور كافة الأعضاء ، وخصص لمناقشة التداعيات الناجمة عن إستئناف إسرائيل لعدوانها على لبنان والتطورات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية .

وبعد الإجتماع صدر عن الكتلة البيان التالي :

على مدى أكثر من عام ونيف من إلتزام لبنان كل لبنان ببنود قرار وقف إطلاق النار وتنصل المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية من تطبيق أي من بنوده وإستمرار إحتلالها لأجزاء واسعة من الأرض اللبنانية وتدميرها على نحو ممنهج لعشرات القرى والبلدات على طول الحدود مع فلسطين المحتلة ومنع سكان هذه القرى من العودة إليها، فضلا عن الإستمرار بإحتجاز عشرات الأسرى اللبنانيين وإغتيال المئات من بينهم عشرات الأطفال ، تعود إسرائيل ومنذ مطلع الأسبوع الجاري مطلقة العنان لكرة نارها وعدوانها ليشمل مختلف الجغرافيا اللبنانية مرتكبة مجازر متنقلة بين الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ، ناهيك عن تهجير قسري لأكثر من ربع سكان لبنان وإخراجهم من منازلهم وتشريدهم على الطرقات .

واضاف : وفي هذا الإطار تهيب الكتلة بكافة القوى السياسية وبكل اللبنانيين على مختلف إنتماءاتهم الروحية والطائفية والمذهبية الى وجوب إستحضار كل عناوين الوحدة والتضامن والتآزر فيما بينهم في مقاربة ملف النازحين إحتضاناً وإيواءً وبلسمة للجراح والنأي بهذه القضية الإنسانية والأخلاقية والوطنية عن أي طابع سياسي أو مذهبي أو مناطقي أو حزبي ، كما تهيب الكتلة بالأهل الأعزاء النازحين وهم أهل الصبر والصمود والشيم والقيم النبيلة الى ضرورة مراعاة خصوصية المناطق النازحين إليها والإبتعاد عن أي مظهر من المظاهر التي يمكن لها أن تعكر صفو مناخات الوحدة والتآخي بين اللبنانيين .

كما تدعو الكتلة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفوري لوقف العدوان والعودة إلى تفعيل عمل لجنة الميكانيزم وإلزام إسرائيل بتطبيق بنود الإتفاق المبرم في تشرين الثاني من العام 2024 كاملاً .

وختم حميد : كما بحثت في الكتلة في إجتماعها شؤوناً تشريعية واتخذت بشأنها القرارات الملائمة .

وختمت الكتلة بيانها .

أيها اللبنانيون

أيها النازحون

أيها الصامدون

أيها الأهل المضيفون.

هي لحظة الوحدة لا شيء سواها بها نحفظ لبنان ومن خلالها نسقط أهداف العدوان.

وفي سياق نشاط عين التينة بحث الرئيس بري أيضاً المستجدات خلال استقباله نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب .

على صعيد آخر دعا الرئيس بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 9 آذار 2026 وذلك لدرس وإقرار إقتراحات القوانين .

كما دعا الرئيس نبيه بري إلى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب في تمام الساعة 10:30 من يوم غد الجمعة الواقع فيه 6 اذار 2026 عين التينة .

المصدر: موقع المنار