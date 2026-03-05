سلسلة عمليات للمقاومة الإسلامية ضد مواقع وقواعد إسرائيلية ردًا على العدوان

أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم الخميس عن “استهداف مجاهدي المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:10 من ليل اليوم الأربعاء 04/03/2026 مجمّع الصناعات العسكريّة التابعة لشركة رفائيل جنوب مدينة عكّا المحتلّة، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة”.

وذلك “ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة”.

وفي السياق نفسه، أعلنت المقاومة الإسلاميّة أن مجاهديها استهدفوا “الساعة 23:10 من ليل اليوم الأربعاء 04/03/2026 قاعدة عين زيتيم (مقرّ قيادة لوائي) شمال مدينة صفد المحتلّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة”.

كذلك، أعلنت المقاومة أنه “بعد الاشتباكات البطوليّة لمجاهدي المُقاومة الإسلاميّة مع قوّات العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام، اضطرّ العدو لسحب ما تبقّى من آليّاته وجنوده إلى تلّة الحمامص، وسيصدر بياناً خاصّاً حول مجريات الاشتباكات البطوليّة لاحقًا”.

إلى ذلك، أكدت أنه “عند الساعة 02:40 من فجر اليوم الخميس 05/03/2026 استهدفت مواقع العدوّ الإسرائيلي في اصبع الجليل بصليات صاروخيّة”.

المصدر: موقع المنار