الشيخ قاسم: قرارات 5 و7 آب شرعنت حرية العدوان الإسرائيلي والمقاومة حق مشروع

أكد الأمين العام لحزب الله، حجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ نعيم قاسم، أنّ العدو الإسرائيلي والأمريكي مستمر في عدوانه منذ سنة وثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 شكّل مرحلة جديدة، التزم بها الحزب مع الدولة اللبنانية، فيما لم يلتزم الكيان الإسرائيلي بأي بند من بنوده.

وأوضح أنّ الحزب وافق على المسار الدبلوماسي، إلا أنّه لم يحقق شيئاً خلال خمسة عشر شهراً، لافتاً إلى أنّه لم يتم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة كي لا يُتهم الحزب بإعاقة العمل الدبلوماسي، ولأن المسؤولية تقع على عاتق الدولة، معتبراً أنّ ذلك أتاح فرصة لتحمّل الدولة مسؤوليتها واختبار هذا الخيار عملياً في تنفيذ الاتفاق وحماية لبنان وسيادته.

وأشار إلى أنّه تم التأكيد مراراً على أنّ للصبر حدوداً، وأن على الدولة أن تكون أكثر فاعلية وأن يلمس اللبنانيون النتائج، مضيفاً أنّه لا يقوّم أداء الدولة، لكنه يكتفي بالقول إنّ الصبر له حدود، وإنّ تمادي العدو الإسرائيلي أصبح كبيراً.

وأضاف أنّه قيل لهم إن استكمال انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني قد يساعد، وطُلب منهم الصبر لأن هذا الانتشار يمكن أن يفتح الباب أمام إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيلي، إلا أنّ ذلك لم يحصل.

وتابع أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن رغبته في «إسرائيل الكبرى»، وتحدث بذلك صراحة أمام العالم، مشيراً إلى أنّ السفير الأمريكي داخل الكيان الإسرائيلي يؤيده حين يعتبر أنّ «الحق مشروع من الفرات إلى النيل لدولة إسرائيل». وأكد أنّ «إسرائيل خطر وجودي علينا وعلى شعبنا ووطننا وعلى المنطقة بأسرها».

وشدد على أن المطلب الذي يُطرح في الداخل اللبناني، وكذلك في ضغوطات بعض الأصدقاء الدوليين والعرب، يتركز على حصر السلاح، متسائلاً: «هل المشكلة هنا؟»، ومشدداً على أنّ المشكلة تكمن في الاحتلال، لا في الداخل ولا في السلاح ولا في المقاومة ولا في المكونات الوطنية، بل في خرق السيادة الدائم وفي الاحتلال الإسرائيلي – الأمريكي على مستوى لبنان، سواء في الأجواء أو في الوصاية.

قرارات 5 و7 آب خطيئة كبرى وإطلاق الصواريخ ردّ على 15 شهراً من الانتهاكات

وأكد الأمين العام لحزب الله أنّ قرارات الخامس والسابع من آب التي اتخذتها الحكومة اللبنانية كانت «خطيئة كبرى»، لأنها أضعفت موقع الدولة اللبنانية وشرعنت حرية العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أنّ التنازلات استمرت على وقع تواصل وتيرة الاعتداءات، وكأن هذه الاعتداءات تشكّل ضغطاً مباشراً لتطوير خطوات دبلوماسية وسياسية تؤدي إلى أن يصبح لبنان بلا أوراق قوة، وأن يتفاوض بلا قدرة، وأن يدخل في مسار لا ينسجم أبداً مع سيادته واستقلاله.

وشدّد على أنّ الواجب يقتضي العمل بكل ما يمكن لإيقاف هذا المسار الخطير الناتج عن استمرار العدوان الإسرائيلي – الأمريكي، الذي سيأخذ لبنان حتماً إلى مصادرة السيادة الوطنية وفرض الإذعان والاستسلام.

ورداً على من يسأل عن التوقيت، ولماذا تم اختيار هذا الوقت بالذات، تساءل قاسم: «هل المطلوب أن نصبر إلى ما لا نهاية؟»، مذكّراً بأنه قيل مراراً إن لكل شيء حدوداً، ومتسائلاً عمّا إذا كانت مدة خمسة عشر شهراً من الانتهاكات اليومية لا تكفي، وعما إذا كان ارتقاء نحو 500 شهيد خلال هذه الأشهر الخمسة عشر، بمعدل شهيد يومياً، لا يكفي، إضافة إلى جريحين يومياً وهدم بيوت ومنازل.

وأشار إلى أنّ الإحصاءات التي تذكرها الأمم المتحدة والجيش اللبناني تتحدث عن أكثر من عشرة آلاف خرق بري وبحري وجوي، لافتاً إلى أنّ الحديث المعتاد يكون عن خرقين أو ثلاثة أو أربعة، بينما هناك عشرة آلاف خرق «ولا حياة لمن تنادي».

وأضاف أنّ إسرائيل جرّفت من البيوت والأراضي في منطقة الحدود وقرى الحدود أضعاف ما استطاعت أن تقوم به في مواجهة معركة «أولي البأس»، وخطفت مواطنين من مختلف نواحي لبنان، معتبراً أنّ ذلك يدل على أنها لا تحسب حساباً لشيء، وتسعى إلى إظهار قدرتها على القتل والهدم والخطف وفرض القرار السياسي على لبنان، وصولاً إلى الإبادة الجماعية لمن تعتبر أنهم سيقاومون أو سيواجهون.

وأكد أنّ إطلاق الصواريخ في رشقة واحدة هو ردّ على العدوان الإسرائيلي – الأمريكي وعلى لبنان، مشدداً على أنّ هذه الصواريخ ليست سبب الهجوم والمعركة الإسرائيلية، كما يُقال، بل هي ردّ على خمسة عشر شهراً من الانتهاكات والاستباحة الإسرائيلية لكل ما يرتبط بلبنان، ومن ضمنها استهداف المرجع الديني الكبير الولي الإمام السيد علي خامنئي، قدّس سره. وقال إنّ ما يجري هو ردّ على مواجهة وعدوان مستمر.

الصلية الصاروخية خطوة جدية والعدوان الإسرائيلي كان مُحضراً مسبقاً

وأكد الأمين العام لحزب الله، أنّ الصلية الصاروخية التي أطلقتها المقاومة كانت خطوة جدية لإسقاط كل توهم بأن العدو إذا سُكت عنه سيصمت، مشيراً إلى أنّ هذا التوهم خاطئ، والدليل على ذلك أنّ الصلية الصاروخية كانت سبباً في فتح إسرائيل للحرب.

وأضاف أنّه خلال فترة 36 إلى 48 ساعة بلغ عدد الشهداء أكثر من 40 شهيداً، والجرحى 250، معظمهم من المدنيين من رجال ونساء وأطفال في بيوتهم، مع تدمير واسع للأبنية في مختلف المناطق، وكل ذلك يحدث أمام مرأى العالم.

وأوضح الشيخ قاسم أنّ إسرائيل هجرت أكثر من 85 قرية وبلدة، وهدمت الممتلكات، بما فيها مراكز القرض الحسن، وهي مؤسسة مالية اجتماعية تخدم المحتاجين والفقراء ويستفيد منها مئات الآلاف من اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وأديانهم ومناطقهم. كما استهدفت إسرائيل قناة المنار وإذاعة النور، وهو استهداف لصوت إعلامي، معتبراً أنّ الادعاءات الإسرائيلية حول علاقة هذه المواقع بالمقاومة لا قيمة لها، وأنّ ما حصل هو حرب إبادة واستهداف للوجود اللبناني والمقاومة.

وأشار إلى أنّ العدوان الإسرائيلي لم يكن رداً على الصلية الصاروخية، بل كان مُحضّراً مسبقاً، مؤكداً أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية وتصريحات بعض المسؤولين تظهر أنّهم حضّروا العدوان وحددوا أهدافه، مع استدعاء مئة ألف من الاحتياط للتركيز على الشمال، وتم تجهيز العدوان مسبقاً دون أن يكون رداً مباشراً على الصواريخ، وأنّه أصبح معروفاً أمام العالم أنّ هذا العدوان جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل في لبنان.

وأضاف أنّ الحزب أُخطر عبر الوسطاء قبل الحرب على إيران بحوالي شهر، بسؤال حول احتمال تدخل حزب الله إذا حصلت الحرب على إيران، حيث أوضح قاسم أنّه تم التوضيح أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان كان مخططاً له مسبقاً، وليس مرتبطاً بتدخل الحزب، وأنّ إسرائيل لم تتخلَ عن فكرة العدوان على لبنان، وإنما نظمت أمورها لشنه أولاً على لبنان، قبل إيران، مؤكداً أنّ لبنان كان أمامه وقت وفق التوقيت الذي اختارته إسرائيل، التي كانت في حالة تحضير كامل للعدوان.

المقاومة ترد على العدوان الإسرائيلي – الأمريكي والدفاع حق مشروع

وأكد الأمين العام لحزب الله، أن الحكومة اللبنانية بدل أن تتصدى لإدانة العدوان الإسرائيلي – الأمريكي والبحث عن سبل المواجهة، اتجهت إلى المقاومة لتكمل خطيئتها وتتماهى مع المطالب الإسرائيلية، معتبراً أن هذا موقف غير مقبول تجاه السيادة اللبنانية والقرى اللبنانية التي يتعرض أهلها للعدوان.

وشدد على أن السبب الحقيقي لإطلاق الصلية الصاروخية ليس في حد ذاتها، بل في استمرار العدوان الإسرائيلي – الأمريكي المخطط له، مؤكداً أن المقاومة وسلاحها حق مشروع إنسانياً وقانونياً ودولياً، وبموجب اتفاق الطائف وكل الشرائع السماوية، وحتى في خطاب القسم وبيان الحكومة، لأن المواجهة يجب أن تحصل بالطريقة المناسبة. وأوضح أن هذا الحق ليس مورد سجال مع أحد، وأن حزب الله ومقاومته يردون على العدوان بالدفاع المشروع عن الشعب والمقاومة والوطن، باعتباره دفاعاً وجودياً سيستمر حتى تحقيق الأهداف.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن إسرائيل أرادت معركة تصل إلى أقصى الحدود، لكن خيار المقاومة هو المواجهة المستمرة والدفاع بإمكاناتها وإيمانها مهما بلغت التضحيات، رغم عدم التكافؤ في الإمكانات، مؤكداً أن المقاومة تسعى لإسقاط أهداف العدو الإسرائيلي – الأمريكي وإظهار رفض مشاريع العدو، حفاظاً على الأمانة الممنوحة من القادة الشهداء والسيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، ونهج القادة والأبطال، مع التأكيد على الثبات والاستمرارية.

وأوضح أن مسؤولية الحكومة اللبنانية تتطلب استعادة سيادة لبنان والدفاع عن شعبها وحماية حق المقاومة حتى إيقاف العدوان وانسحابه من أرض الوطن، وأن تتحمل مسؤوليتها تجاه جميع المواطنين.

كما لفت إلى أن التهجير الذي فرضه العدو الإسرائيلي يهدف إلى خلق شرخ بين المقاومة والشعب، مؤكداً أن المواطنين المهجّرين هم أهل الشرف والكرامة والتضحيات، وأن التماسك الدائم بين المقاومة والشعب كسر أهداف العدوان في معركة أولي البأس.

وأكد الشيخ قاسم على صبر وإيمان أهل لبنان في مواجهة العدوان والنزوح في هذا الشهر الفضيل، مستذكراً قوله تعالى: «وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»، مؤكداً أن هذه الثقة بالله تعالى أمر أساسي لمستقبل المواجهة.

مواجهة العدوان الإسرائيلي – الأمريكي تتطلب الوحدة الوطنية والتضامن

وأكد الأمين العام لحزب الله، أن الاحتلال الإسرائيلي للبنان يقتل البشر ويدمّر الحجر دون تمييز في جميع المناطق اللبنانية، مؤكداً أن هذا عدوان على كل لبنان، وأن الجميع في لبنان يتحمل مسؤولية مواجهة هذا العدوان.

وأوضح أن أهمية الوحدة الوطنية تزداد في هذه الظروف، داعياً إلى الاستفادة من كل الطاقات والإمكانات والقوى السياسية والدينية، وفي جميع المناطق والإمكانات الشخصية، مشدداً على توحيد الجهود لمواجهة العدو الإسرائيلي كأولوية قبل مناقشة القضايا الأخرى والتوصل إلى اتفاق بشأنها.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن القتال في لبنان يهدف إلى الدفاع عن الشعب ومستقبل الأبناء والوطن، ومواجهة الاستهداف المباشر للبنان، مؤكداً أن هذا القتال ليس مرتبطاً بأي معركة أخرى، وأن الهدف الأساسي للمقاومة هو وقف العدوان الإسرائيلي – الأمريكي وفرض الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

ولفت إلى أن إيواء النازحين في هذه المرحلة مسؤولية وطنية تتطلب تعاون الجميع، وأن الحكومة وأجهزتها الرسمية والوزارات مسؤولة عن توفير الخدمات اللازمة للمواطنين اللبنانيين النازحين. كما أكد أن حزب الله سيتحمل مسؤولياته تجاه أهل لبنان وشعبه، وسيبذل أقصى ما يستطيع، داعياً الهيئات الأهلية، والأحزاب، والقوى، والجمعيات، والمؤسسات، والمراجع الدينية وكل المعنيين إلى المساهمة في هذا العمل الاجتماعي الحيوي، مستشهداً بالتجربة السابقة التي أظهرت قدرة المجتمع اللبناني على التضامن في مواجهة الأزمات.

وأوضح أن أمام المعارضين للمقاومة فرصة لفتح صفحة جديدة معاً، مشدداً على ضرورة عدم طعن المقاومة في ظهرها خلال فترة المواجهة والحرب، لما في ذلك من أثر إيجابي على نجاح المواجهة وتسريع نتائجها في إيقاف العدوان الإسرائيلي – الأمريكي. ودعا الجميع إلى التوحد ليكون لبنان يداً واحدة، مما يسهل على الجميع التعاون وتحقيق الأهداف الوطنية.

وختم الشيخ قاسم كلمته بالدعاء لله تعالى بأن يجعل شهر رمضان الفضيل مجالاً للبركة والنصر والتوفيق، مؤكداً أن أداء الواجب مع التوكل على الله سيؤدي إلى النصر على طريق إحدى الحسنيين، وأن مواجهة العدوان ستكون خيراً لكل لبنان وللأمة.

المصدر: موقع المنار