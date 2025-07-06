لبنان

أبو زيد عن الاعتداءت الاسرائيلية: هل هي محاولة للضغط على لبنان؟

قال النائب السابق أمل أبو زيد “تمنياتنا مع عودة الموفد الاميركي توم براك إلى بيروت الاثنين أن يأتي الرد اللبناني على قدر آمال اللبنانيين بما يحقق الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة”.

واضاف أبو زيد في حديث له مساء الاحد “أما سؤالنا فهو عن طبيعة الغارات الاسرائيلية وتوقيتها وأهدافها الليلة عشية جولة براك وهل هي محاولة للضغط على لبنان الرسمي؟”.

يذكر ان طيران العدو الاسرائيلي نفذ مساء الاحد سلسلة اعتداءات على عدو مناطق في جنوب لبنان والبقاع.

علما ان العدو ينفذ اعتداءات مستمرة على لبنان في انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية، كما تؤكد هذه الاعتداءات عدم فائدة ما يسمى “ضمانات أميركية” البلد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام