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   10 محرم 1447   
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    لبنان

    العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على لبنان

      واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

      وبالسياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “الطيران الحربي الاسرائيلي اعتدى على وادي كفرملكي وأيضا على المنطقة الواقعة بين عين قانا – صربا – حومين الفوقا في جنوب لبنان”.

      كما أفاد مراسل المنار ان “غارة صهيونية استهدفت وادي الزين في جرود بوداي في البقاع”.

      بدورها، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “شن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة عنيفة على وادي الزرارية – رزاي جنوب لبنان”.

      وهذه الخروقات الاسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية، كما تؤكد عدم فائدة ما يسمى “ضمانات أميركية” البلد.