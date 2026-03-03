وزير الإعلام يدعو إلى حماية الإعلاميين وضمان مسؤولية وسائل الإعلام

أصدر وزير الإعلام، المحامي بول مرقص، بياناً اليوم، في ضوء التطورات العسكرية الأخيرة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، بما يشمل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

وأشار الوزير في بيانه إلى أن المجتمع الدولي مدعوّ إلى ضمان حماية الجسم الإعلامي من قبل أطراف النزاع، وفق قواعد الحرب، لتمكين الإعلاميين من أداء مهامهم بأمان، وحفظ سلامتهم.

وأضاف البيان أن وزارة الإعلام تكرّر دعوتها إلى جميع وسائل الإعلام العاملة في لبنان للحفاظ على المسؤولية الوطنية والمهنية، والدقة العالية في نقل الأخبار، داعيةً كذلك مختلف روّاد وسائل التواصل الاجتماعي إلى إبقاء المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار، واحترام حرمة الموت، وتجنب خطاب الكراهية، والأخبار الزائفة، وسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي.

وأكد الوزير تقديره الكبير لعمل الناشطين والمؤثرين وصانعي المحتوى على منصات التواصل، مع الالتزام بحرية الرأي، داعياً إياهم وسائر قادة الرأي إلى تسليط الضوء على احتياجات النازحين الإغاثية، خصوصاً أولئك الذين لم يجدوا مأوى بعد، بهدف تعميم ثقافة التضامن الاجتماعي والإنساني بين المواطنين في ظل ظروف الحرب الراهنة التي تؤثر على الجميع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام