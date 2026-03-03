40 شهيداً و246 جريحاً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان

أعلنت وحدة إدارة الكوارث، في تقريرها اليومي حول الوضع الراهن نتيجة توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، ارتفاع عدد الشهداء إلى 40 شهيداً، والجرحى إلى 246 جريحاً.

وأفادت بأن العدد الإجمالي للنازحين بلغ 50,064 نازحاً.

ميدانياً، أغار الطيران الحربي المعادي مساء اليوم، مستهدفاً المنطقة الواقعة بين بلدتي الدوير وحاروف، كما استهدف بلدة ميفدون وأطراف بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال المنطقة أيضاً.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة السادسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم، مستهدفاً بلدة النبطية الفوقا، وشن غارة جوية على بلدة يحمر الشقيف.

وفي جنوب مدينة صور، استهدفت غارة معادية بلدة المنصوري، فيما أفيد بأن العدو استهدف المبنيين المهددين في العباسية والبرج الشمالي. كذلك استهدفت غارة معادية منزلاً في بلدة طير دبا، وأغار العدو على بلدتي كفردونين وبئر السلاسل. كما قصفت قوات العدو بشكل متقطع رأس الناقورة وأطراف اللبونة.

وفي قضاء مرجعيون، استمر القصف المعادي على بلدة الخيام، حيث قصفتها قوات العدو بقذائف عيار 155 ملم، كما شنت غارة ثانية اليوم على بلدة دبين.

وأغار الطيران الحربي المعادي مستهدفاً بلدتي الزرارية والصرفند، كما استهدف بغارة عنيفة بلدة الصرفند. واستهدف العدو المبنى المهدد في حارة صيدا، بعد تنفيذ غارة تحذيرية سبقت الاستهداف.

ونفذ الطيران المعادي غارات مستهدفاً بلدة السكسكية، استهدفت احداها مركزاً تجارياً في البلدة. كذلك نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدتي عنقون وبنعفول.

وسجل تحليق للطيران المسيّر فوق الزهراني والقرى المجاورة، فيما أفيد عن سقوط 14 إصابة كحصيلة أولية في الغارة المعادية التي استهدفت بلدة الداوودية.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات العدو النار باتجاه الزميل الصحافي محمد جنون خلال تغطيته الميدانية على طريق الخردلي – تل نحاس في مرجعيون.

وبحسب ما ذكر الزميل جنون، فإنه صادف في المكان جرافة تواكبها دبابة تقوم بعملية تجريف وإنشاء سواتر ترابية في محلة تل نحاس، خراج بلدة برج الملوك، فتوقف على مسافة تقارب 500 متر من الموقع ظناً منه أنهم عناصر من الجيش اللبناني. وعند محاولته العودة، بادر جنود العدو إلى إطلاق النار باتجاهه ترهيباً، من دون أن يُصاب بأذى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام