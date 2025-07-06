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مسيرات عاشورائية في جبل لبنان والشمال.. محبّو أهل البيت يجددون العهد مع الإمام الحسين (ع)

خرج محبّو أهل البيت (عليهم السلام) في مسيرات عاشورائية حاشدة جابت قرى وبلدات منطقتي جبل لبنان والشمال، تأكيدًا على التمسك بنهج الإمام الحسين (عليه السلام)، ووفاءً لدماء الشهداء، وبيعةً متجددة لسيد الأحرار.

في جبيل وكسروان، نظّم حزب الله مسيرة في بلدة المعيصرة، رُفعت خلالها صور الشهداء، وردّد المشاركون الهتافات الحسينية، مؤكدين الاستمرار في طريق التضحية والفداء. وامتد المشهد إلى بلدات علمات، الصوانة، رأس أسطا، بشتليده وفدار، التي شهدت مسيراتٍ مماثلة بمشاركة واسعة من أبناء المقاومة والمحبين لآل البيت (ع).

وفي بلدة لاسا بجرد جبيل، أقام حزب الله مسيرة العاشر من محرّم، شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو، وسط حضور شعبي عبّر عن تمسّكه بالقضية الحسينية.

وفي بلدة كفرسالا – قضاء عمشيت، أحيا الأهالي ذكرى عاشوراء بمسيرة نظّمها حزب الله، جابت شوارع البلدة، ورفعت خلالها الرايات الحسينية والنداءات العاشورائية.

أما في المتن الشمالي، فقد غصّت شوارع وباحات منطقة الرويسات بالمحبين الذين توافدوا للمشاركة في المسيرة العاشورائية التي دعا إليها حزب الله، وردّدوا الهتافات الرافضة للذل والاستسلام. وامتد الحضور العاشورائي إلى بلدتي الفنار وبياقوت، حيث علت القبضات والهتافات، تأكيدًا على نصرة أبي الأحرار الإمام الحسين (عليه السلام).

شمال لبنان كان على الموعد أيضًا، حيث أحيا محبّو أهل بيت النبوة يوم العاشر من محرّم بإقامة المجالس الحسينية وحلقات اللطم في بلدات حبشيت وقرحا في عكار، مرورًا بـالقرى الخمس في قضاء الكورة، وصولًا إلى بلدتي راشكيدا وداعل في قضاء البترون.

هي عاشوراء، حيث يعبّر اللبنانيون في مختلف المناطق عن انتمائهم الحسيني العميق، مجدّدين العهد بالبقاء على خط كربلاء، ونهج الإمام الحسين (عليه السلام).

المصدر: موقع المنار