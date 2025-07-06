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الزهراني وصيدا تُحييان العاشر من محرم.. حشودٌ حسينية تهتف لبيك يا حسين وهيهات منّا الذلة

منذ ساعات الصباح الأولى، توافد الحسينيون من مختلف الأعمار إلى الحسينيات والمجمّعات والخيم العاشورائية في قرى الجنوب اللبناني، لإحياء مراسم اليوم العاشر من محرم، حيث استُهلّت المجالس بتلاوة السيرة والمصرع الحسيني، فيما امتلأت الطرقات بمواكب العزاء، في مشهدٍ جسّد عمق الولاء والتمسّك بالخط الحسيني الكربلائي.

في منطقة الزهراني، انطلقت المسيرة المركزية من أمام مجمع الإمام علي (عليه السلام) في بلدة الصرفند، عقب تلاوة المصرع الحسيني، لتجوب شوارع البلدة والشارع الرئيسي الموازي للخط البحري، بمشاركة أفواج كشفية وحملة رايات ولافتات تعبّر عن الثبات على نهج الإمام الحسين (عليه السلام).

وردّد المشاركون شعارات التأكيد على استمرار المقاومة: “بأطفالنا، برجالنا، بكبارنا، بنسائنا، بكل ما خوّلنا ربنا، لن نتراجع أبدًا، ولن نسلّم السلاح.”

أما في مدينة صيدا، فقد غصّ مجمع السيدة الزهراء (عليها السلام) بحشود غفيرة، فاق عددها ما شهدته الأعوام الماضية، حيث استمع المشاركون إلى المصرع الحسيني، فارتفعت الدمعة، وتعالت اللطميات، لتتواصل بعدها المسيرة نحو ساحة الشهداء وسط الهتافات الحسينية: “لبيك يا حسين” و”هيهات منا الذلة”.

هكذا يتجدد العهد مع كربلاء في جنوب لبنان، وتُرفع رايات الحسين في وجه كل ظلم واحتلال، لتؤكّد الحشود أن درب الحسين لا يُنسى، وأن المقاومة باقية ما بقيت عاشوراء.

المصدر: موقع المنار