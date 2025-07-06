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قرى منطقة جبل عامل الثانية تجدد العهد للإمام الحسين (ع): المقاومة باقية ولن نسلّم السلاح

جدّدت قرى منطقة جبل عامل الثانية (قضاء صور) العهد لسيد الشهداء الإمام الحسين بن علي (عليه السلام)، في العاشر من محرم، من خلال فعاليات شعبية واسعة غصّت بها المدن والبلدات الجنوبية، تأكيدًا على التمسك بنهج الإمام الحسين، وسيرًا على خطى الشهداء.

ورفع المشاركون صور أبنائهم الشهداء، مجددين البيعة لدمائهم، ومؤكدين أن المسار الذي استُلهم من ثورة كربلاء لا يزال هو البوصلة في مواجهة الظلم والطغيان.

وفي مدينة صور، لبّى الجنوبيون نداء الوفاء من خلال المشاركة الواسعة في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله، والذي شكّل هذا العام رسالة حاسمة للداخل والخارج على السواء، بأنّ المقاومة باقية، وسلاحها باقٍ، ولن تُسلّم منه أي قطعة، مهما اشتدت الضغوط وتفاقمت التحديات.

وتوزعت على طول الطرق المؤدية إلى باحات عاشوراء مضافات حسينية لاستقبال الزائرين، إلى جانب انتشار واسع لشعيرة الإطعام على حب الإمام الحسين (عليه السلام)، والتي شهدت هذا العام إقبالًا لافتًا من الأهالي، في تجسيد صادق لمعاني الكرم والولاء.

وفي عدد من قرى الجنوب، انطلقت مسيرات العزاء بعد تلاوة السيرة الحسينية، متحدّية محاولات الترهيب والاستفزاز، ومؤكدة أن الجنوب سيبقى وفياً لخط الشهداء والمقاومة.

ومن بلدة العباسية، شدد النائب حسن عز الدين في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أن “هذه الدماء لن نفرط بها على الإطلاق، مهما بلغت الضغوط، ومهما كان حجم الابتزاز الأميركي أو العربي أو الغربي”، مشددًا: “نقولها بالفم الملآن: هيهات منا الذلة”.

وتحت راية حزب الله، التي ظلّلت المشاركين في مختلف المسيرات، خرج الأهالي متحدّين كل أشكال الحصار والدمار، في موقف رافض للاعتداءات الصهيونية ولجرائم الاحتلال.

أما القرى المشرفة على الخط الحدودي في قضاء صور، فقد شهدت تلاوات عاشورائية لمجلس العاشر من المحرم، أعقبتها مجالس لطم ومضافات ومسيرات عزاء، جدد خلالها الجنوبيون البيعة لدم الإمام الحسين (عليه السلام) الثائر في وجه أنظمة الظلم والعدوان، رافعين الصوت: ما تركناك يا حسين.

المصدر: موقع المنار