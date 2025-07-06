لبنان

“المؤتمر الشعبي”: كل من يقاوم الاحتلال الصهيوني يستنير بالثورة الحسينية

أكّد “المؤتمر الشعبي اللبناني” أن “ثورة الإمام الحسين هي نبراس حق ومشعل نور يقتدي به كل من يسلك طريق مقاومة الظلم والاستبداد والفساد والاحتلال”.

وقال المؤتمر في بيان له الاحد “تأتي ذكرى ثورة الإمام الحسين هذا العام، في ظل استمرار أبشع حرب ظالمة شهدها التاريخ، حرب إبادة لكل مقومات حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موصولة باعتداءات وحشية مستمرة على لبنان، بشراكة أميركية كاملة وتواطؤ فاضح من بعض الدول الأوروبية العنصرية، وعجز مريع من مؤسسات المجتمع الدولي، وخنوع معيب من بعض دول جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

واضاف المؤتمر “لقد قاوم الإمام الحسين عليه السلام الفساد والظلم والمنكر بالموقف والسيف مترجماً في ذلك الواجب الديني في عدم السكوت على ممارسات السلطان الجائر، مهما كانت التضحيات، ومقدماً أنموذجاً للإنسانية جمعاء في ضرورة مقاومة الباطل ونصرة الحقّ وتثبيت فكرة سلوك طريق المقاومة لاستعادة الحقوق ومواجهة المستبدين وقتال المحتلّين”، وتابع ان “الثورة الحسينية أصبحت إنسانية المقاصد، عالمية الأبعاد ومشعلاً ثورياً لكل الشرفاء والأحرار على مدى الزمان والمكان، تسطع أنوارها من كربلاء إلى فلسطين الجريحة ولبنان الصامد، ليستنير بها كل من يقاوم الاحتلال الصهيوني من فلسطين وكل أرض محتلة”.

وأكد المؤتمر ان “ثورة الامام الحسين هي ثورة تستهدف كرامة الإنسان وحريته وهي ليست لفئة أو لفريق بل وحدوية المسار، شريفة الأهداف، فدائية المواجهة في سبيل الحق ومن أجل تحقيق الاستقلال والتحرّر والعدالة، وترسيخ قيم الإيمان بلا تعصّب أو تطيّف أو تطرّف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام