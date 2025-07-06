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مسيرات عاشورائية حاشدة في قرى جبل لبنان والشوف تجدد العهد للإمام الحسين (ع)

نظّم أبناء قرى وبلدات جبل لبنان والشوف مسيرات عاشورائية حاشدة، في مشهدٍ من الولاء والوفاء لسيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث جابت الحشود الشوارع في يوم العاشر من محرم، مرددة شعارات النصرة والثبات على نهجه.

وكما في كل عام، حضرت كربلاء في وجدان المشاركين، لكن هذا العاشر كان مختلفًا، إذ امتزج الحزن بذكرى الشهادة والحنين، وتقدّمت صور الشهداء ورايات “ما تركتك يا حسين” صفوف المشاركين الذين لبّوا النداء، كبارًا وصغارًا.

في بلدة القماطية، توافد الحسينيون والزينبيات للمشاركة في مراسم خاصة، صدحت خلالها الحناجر بنداءات الولاء ومواجهة الطغاة، مؤكدين التمسك بنهج الإمام الحسين (عليه السلام).

أما بلدة كيفون، فشهدت مسيرة حاشدة جابت الشوارع، ارتدى المشاركون خلالها الأكفان، في مشهد رمزي للتضحية والالتزام بخيار الشهادة.

وفي بلدة جون، تقدّمت صورة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، إلى جانب صور أبناء البلدة الشهداء، مسيرة العاشر التي جمعت الأهالي في مشهدٍ إيماني ووجداني مؤثر.

وفي بلدة الجية، سارت الحشود في مسيرة عاشورائية حاشدة، حيث بدا الحنين إلى القادة الشهداء جليًا، وتقدّمت صورة السيد نصر الله المشاركين، الذين أكّدوا حضور نهجه في وجدانهم وسلوكهم المقاوم.

وكانت بلدة الوردانية قد أحيت ليلة العاشر بمسيرة حاشدة تخللتها حلقات لطم ونداءات نصرة، أكدت على تجديد العهد للإمام الحسين (عليه السلام) والالتزام بخط المقاومة والصمود.

وفي كل هذه المسيرات، لم يكن الحسين (عليه السلام) غائبًا، بل حاضرًا في الرايات، والهتافات، وفي العيون التي أعلنت بيعتها من جديد: ما تركناك يا حسين.

المصدر: موقع المنار