ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 52 شهيداً و154 جريحاً وغارات مكثفة على الضاحية والجنوب والبقاع

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي، في تقريرها اليومي حول الوضع الراهن نتيجة توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، ارتفاع عدد الشهداء إلى 52 شهيداً و154 جريحاً.

ووسّع العدو نطاق غاراته لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع. ففي الضاحية الجنوبية، استهدف العدو منطقة الجناح بعدد من الصواريخ، كما أغار على حي سكني في منطقة حي ماضي، واستهدف أيضاً برج البراجنة بعدد من الصواريخ.

واستهدف العدو فروع “جمعية مؤسسة القرض الحسن” في كل من اللبوة والهرمل والنبطية وصور – فرع الحوش – إضافة إلى فرع عين بورضاي وفرع بنت جبيل.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا حسن خليفة.

وفي البقاع، أغار العدو على بلدة بدنايل، ما أدى إلى دمار كبير في المكان المستهدف، كما استهدف الطيران الحربي مبنى البلدية والمركز الثقافي التابع لها. وفي اللبوة، استُهدف منزل سكني، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

ونفذ العدو غارات على بلدات الشهابية والسلطانية واللبونة وأطراف الناقورة وحاروف وخربة سلم وبير السلاسل ودير قانون النهر وعدشيت – النبطية والكفور وبرج قلاوية ووادي جيلو.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا علي شبيب.

وارتكب العدو مجزرة في الشهابية باستهدافه مبنى مؤلفاً من أربع شقق، ما أدى إلى سقوط شهداء، كما ارتكب مجزرة في بلدة تول حيث استهدف منزلاً، ما أدى إلى استشهاد سبعة أفراد من عائلة واحدة.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا سامر الحاج علي.

وكان العدو قد أغار فجر الاثنين على عدد من الأبنية السكنية المأهولة بالصواريخ في مناطق حارة حريك وحي الجاموس وبرج البراجنة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وعمل الدفاع المدني على فتح الطرقات التي أُقفلت بسبب الركام، فيما تولّت فرق الإسعاف نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفيات المنطقة.

المصدر: موقع المنار