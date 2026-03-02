الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 13:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص): الموجة العاشرة من عملية “وعد صادق 4” تفتح أبواب جهنم على الأراضي المحتلة

      أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) أن الموجة العاشرة من عملية “وعد صادق 4” تفتح أبواب جهنم بصواريخ خيبر على كيان الاحتلال الإسرائيلي.

      وهذا نص بيان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص):

      بسم الله الرحمن الرحيم
      الموجة العاشرة من عملية “وعد صادق 4” تفتح أبواب جهنم بصواريخ خيبر على الأراضي المحتلة

      استهداف مركز الحكومة التابعة لكيان الاحتلال في تل أبيب، وضرب المنشآت العسكرية والأمنية في حيفا، والهجوم على شرق القدس، كانت جزءًا من أهداف الموجة العاشرة.

      سبق أن حذرنا من تصعيد الهجمات على قواعد وأراضي الأعداء المحتلة، وأعلنا أن صفارات الإنذار في إسرائيل لن تتوقف أبدًا.

      الآن ننصح سكان الأراضي المحتلة بالابتعاد فورًا عن محيط القواعد العسكرية والمراكز الأمنية والحكومية، ومغادرة الأراضي المحتلة فورًا.

      وأضاف المتحدث باللغة العبرية:

      رسالة لساكني الأراضي المحتلة: خطوات نتنياهو فتحت عليكم جهنم حارقة.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      ‏كبار علماء البحرين ينعون الإمام الخامنئي: رحل شهيداً صائماً صابراً محتسباً.. وجريمة تصفيته تمس المسلمين جميعاً

      ‏كبار علماء البحرين ينعون الإمام الخامنئي: رحل شهيداً صائماً صابراً محتسباً.. وجريمة تصفيته تمس المسلمين جميعاً

      بالفيديو | رشقات صاروخية إيرانية تستهدف مناطق عسكرية في الأراضي المحتلة وإصابة 7 صهاينة

      بالفيديو | رشقات صاروخية إيرانية تستهدف مناطق عسكرية في الأراضي المحتلة وإصابة 7 صهاينة

      الحرس الثوري يطلق الموجة التاسعة من عملية “الوعد الصادق 4” ويقصف أهدافاً أميركية وصهيونية

      الحرس الثوري يطلق الموجة التاسعة من عملية “الوعد الصادق 4” ويقصف أهدافاً أميركية وصهيونية