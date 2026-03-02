المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص): الموجة العاشرة من عملية “وعد صادق 4” تفتح أبواب جهنم على الأراضي المحتلة

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) أن الموجة العاشرة من عملية “وعد صادق 4” تفتح أبواب جهنم بصواريخ خيبر على كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وهذا نص بيان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص):

بسم الله الرحمن الرحيم

الموجة العاشرة من عملية “وعد صادق 4” تفتح أبواب جهنم بصواريخ خيبر على الأراضي المحتلة

استهداف مركز الحكومة التابعة لكيان الاحتلال في تل أبيب، وضرب المنشآت العسكرية والأمنية في حيفا، والهجوم على شرق القدس، كانت جزءًا من أهداف الموجة العاشرة.

سبق أن حذرنا من تصعيد الهجمات على قواعد وأراضي الأعداء المحتلة، وأعلنا أن صفارات الإنذار في إسرائيل لن تتوقف أبدًا.

الآن ننصح سكان الأراضي المحتلة بالابتعاد فورًا عن محيط القواعد العسكرية والمراكز الأمنية والحكومية، ومغادرة الأراضي المحتلة فورًا.

وأضاف المتحدث باللغة العبرية:

رسالة لساكني الأراضي المحتلة: خطوات نتنياهو فتحت عليكم جهنم حارقة.

المصدر: موقع المنار