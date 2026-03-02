عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات في جنوب لبنان

شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مباني سكنية، ما أدى إلى دمار في المكان وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

واستهدفت الغارات مبان سكنية في حارة حريك وشارع الجاموس.

وبالتزامن، شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان، شملت خربة سلم، وبير السلاسل، والشهابية، ودير قانون النهر، والسلطانية، وحاروف، واللبونة.

كما استهدف الاحتلال بالمدفعية أطراف بلدتي يارون وعيترون في جنوب لبنان.

وأفاد مراسل المنار، بأن الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة تول واستهدف سيارة في بلدة حاروف في قضاء النبطية.

وفي السياق نفسه، شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة في محافظة النبطية، شملت مدينة النبطية وبلدات عدشيت وحاروف وتول والكفور، ما أدى إلى أضرار مادية في المناطق المستهدفة، في ظل استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية.

المصدر: موقع المنار