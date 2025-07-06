الأحد   
   06 07 2025   
   10 محرم 1447   
   بيروت 14:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مجازر جديدة بحق النازحين في غزة

      ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مجازر جديدة بحق نازحين في قطاع غزة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات المرتقبة في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن سقوط 80 شهيداً و304 مصابين إثر الغارات المعادية على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

      كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن 38 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا في غارات على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 29 بمدينة غزة.

      وفي التفاصيل، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان (شمالي مدينة غزة).

      وقالت المصادر ذاتها إنه تم انتشال سيدة على قيد الحياة، وإن معظم المصابين من النساء والأطفال وحالة بعضهم خطيرة.

      وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، استشهد 5 أشخاص في غارتين منفصلتين، في حين أصيب عدد من الأشخاص إثر قصف على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بحسب مصادر في مستشفى المعمداني.

      ومن جانبها قالت قناة الأقصى الفضائية إن طيران الاحتلال نفذ اليوم حزاما ناريا على المناطق الشرقية لمدينة غزة، والتي تضم أحياء على غرار التفاح والشجاعية.

      كما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل في تلك المناطق، وفقا للمصادر نفسها.

      وإلى الشمال من غزة، تعرضت مناطق في جباليا لغارات جوية عنيفة رافقها قصف مدفعي، وفقا لمصادر فلسطينية.

      وفي تطورات ميدانية أخرى، استشهد 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، صباح  اليوم في قصف من مُسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

      وفي وقت لاحق اليوم، استشهد 4 منهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي جديد لخيمة نازحين في المنطقة نفسها.

      ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر مصابين بجروح خطيرة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

      وقالت المصادر نفسها إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط مجمع ناصر الطبي.

      وبالتزامن، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني السكنية (وسط وشرق مدينة خان يونس).

      وعلى غرار مدينة غزة ومناطقها الشرقية، تتعرض خان يونس لقصف جوي ومدفعي كثيف.

      وفي إطار هذا التصعيد، تواترت الأيام الماضية الاستهدافات الإسرائيلية لتجمعات النازحين في منطقة المواصي مما أسفر عن عدة مجازر.

      وفي جنوب القطاع أيضا، أفاد الإسعاف والطوارئ باستشهاد شخص وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح.

      ومنذ استئناف إسرائيل عدوانها على غزة عقب انقلابها على اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي، استشهد نحو 6800 فلسطيني وأصيب ما يقرب من 24 ألفا، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع.

      ومن بين الشهداء أكثر من 700 شهيد استهدفتهم قوات الاحتلال في محيط مراكز توزيع المساعدات التي تديرها ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تعمل باتفاق أميركي إسرائيلي.

      المصدر: مواقع إخبارية