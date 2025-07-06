لبنان

الشيخ قاسم: نحن رجال الميدان وبين السلة والذلة هيهات منا الذلة

أعلن الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن “الدفاع سيستمر لأننا نؤمن بأن التحرير واجب ولو طال الزمن وكثرت التضحيات، فالعدو “الإسرائيلي” ما زال يعتدي ويحتل النقاط الخمسة، ولا يمكن أن نسلّم لهذا العدوان”، متسائلاً ” كيف تريدون منا أن لا نقف بهذه الصلابة والعدو يستمر في احتلاله وعدوانه وقتله؟”.

وفي كلمته خلال المسيرة العاشورائية الحاشدة بمناسبة ذكرى العاشر من المحرم في الضاحية الجنوبية لبيروت، أكد الشيخ قاسم أن “جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة ولن تُحرَم منها الأجيال القادمة”، معلناً “سنحمي ما ضحّى الجمع لأجله، هذه المقاومة مقاومة الإمام السيد موسى الصدر ومقاومة السيد حسن نصرالله سيد شهداء الأمة، إنا على العهد وإنا مستمرون”.

وفي هذا السياق، قال الشيخ قاسم “نقول للإمام الحسين (ع) قول أصحابه في مواجهة الباطل المنكر “ما تركتك يا حسين””، مضيفاً “نحن خرجنا من اجتماعاتنا في هذه المجالس واجتمعنا في هذه المسيرة العاشورائية لنجدد العهد بأنا ماضون على هذا الخط”.

وتابع الأمين العام لحزب الله “مصرون على أن نتابع المقاومة ونحفظ الأمانة ولن نكون جزءاً من شرعنة الاحتلال في لبنان ولن نقبل بالتطبيع المذلَ، خيارنا خيار حسيني وهذا الشعب الهادر لا يقبل الذل والاستسلام”.

هذا وأوضح الشيخ قاسم أن “اتفاق وقف إطلاق النار تجاوزه العدوان بآلاف الخروقات”، مشيراً إلى أن “التهديد باتفاق جديد لا يجعلنا نقبل بالاستسلام بل يجب أن يُقال للعدوان توقف”، ومؤكداً أن “المقاومة حلّ من الحلول وبقاء “إسرائيل” أزمة حقيقية يجب أن نواجهها”.

إلى ذلك، أعلن الأمين العام لحزب الله أنه “يجب الانتهاء من تنفيذ “إسرائيل” بنود الاتفاق كمرحلة أولى، أن تطبّق الاتفاق وتنسحب من الأراضي المحتلة، وتوقف عدوانها ويبدأ الإعمار، وعندما يحصل ذلك نحن حاضرون لنناقش الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية وكيف يكون بلدنا قويًا”، لافتاً إلى أنه “لدينا من المرونة ما يكفي لنتوافق”.

وفي هذا الإطار، قال الشيخ قاسم “لا تعنينا معادلة أميركا القائلة القتل أو الاستسلام”، معلناً “التمسك بحقوقنا، نحن رجال الميدان وبين السلة والذلة هيهات منا الذلة”.

وفي السياق، أعلن الأمين العام لحزب الله “باسم حزب الله مستعدون للخيارين، للسلم وبناء البلد وبذل أقصى التعاون من أجل النهضة والاستقرار، كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع”، مشدداً على أنه “نحن قوم لا نهزم ولن نتخلى عن كرامتنا وحقوقنا”.

وفي هذا الإطار، قال الشيخ “لا تعتقدوا أننا جماعة لا تملك القوة والفعالية ولكن يكفينا شرفاً أننا في حزب الله وحركة أمل على قلب واحد في كل مواجهة”، مستغرباً المطالبة بتسليم الصواريخ “التي هي أساس قدرة دفاعنا”، مشيراً إلى الإصرار على أن “نعيش في بلد سيد حر وعزيز”.

من جهة ثانية، قال الشيخ قاسم إن الإمام السيد علي خامنئي “ظللنا بشجاعته وإيمانه ودعمه وتوجيهه”، موجهاً التحية إلى الشعب الإيراني الذي تماسك ومنع “إسرائيل” من تحقيق أهدافها.

كما توجه الشيخ قاسم إلى أبناء قطاع غزة، قائلاً “أنتم مع مقاومتكم من أشرف الشعوب في العالم وخيرة أهل الأرض وستبقى فلسطين لأهلها وسنبقى إلى جانبكم”.

أما اليمن، فقد أكد الشيخ أنها “شعلة الجهاد والنخوة وقد شكّل أنموذجاً فريداً تمكن من أن يذل أميركا و”إسرائيل””.

كذلك، لفت الأمين العام إلى أن “الحضور الواسع كان ملفتاً جداً هذا العام، في المجالس والشوارع والمضائف واللطميات، وهو مميّز جداً ويعتبر الأفضل بين الأعوام السابقة”.

المصدر: موقع المنار