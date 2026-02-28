الموجة الثالثة والرابعة من الهجمات الإيرانية بصواريخ متطورة..والعدو يعترف ب21 اصابة في تل ابيب

أصدرت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري بياناً جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم {فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ} أبناء الشعب الإيراني الشريف؛ إن الموجة الثالثة والرابعة من عملية “وعد صادق 4” تُنفذ بشكل متواصل ضد الأهداف العسكرية والأمنية الواسعة لأمريكا والكيان الصهيوني، وذلك باستخدام صواريخ متطورة تتجاوز ما استُخدم في عملية “وعد صادق 3″، وبشكل أكثر دقة وشراسة.

تتمركز الأهداف خلال الموجتين الثالثة والرابعة على: القاعدة البحرية لجيش الاحتلال في ميناء حيفا، ومرسى السفن الحربية التابعة للكيان في حيفا، وقاعدة “رمات ديفيد” الجوية، ووزارة الحرب التابعة للكيان في منطقة “هاكريا”، ومستوطنة “بيت شيمش” العسكرية الصناعية، ومركز الصناعات العسكرية “أشتود”. إن قوات الحرس الثوري مستعدة لتوسيع رقعة الحرب وتعميقها، وستقوم بشكل مدروس باستهداف أهداف العدو الثابتة والمتحركة في المنطقة بوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. على أعداء الشعب الإيراني الخبثاء أن يعلموا أن الموجات القادمة ستكون أكثر حطاماً وبأضعاف مضاعفة من عملية “وعد صادق 3″، مع الاستفادة من التجارب السابقة والمبادرة الميدانية.

إعلام العدو اعلن عن وقوع 21 إصابة على الأقل بالقصف الإيراني على تل أبيب.

كما افاد إعلام العدو ان” أحد الصواريخ سقط في محيط وزارة الحرب”، مشيرا الى ان ايران اطلقت حوالي 30 صاروخا في الدفعة الأخيرة.

المصدر: موقع المنار+ بيان