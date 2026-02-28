السيد الحوثي يدعو للخروج المليوني غداً الأحد تضامناً مع إيران وتأكيداً على الجاهزية

دعا قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أحرار الشعب اليمني إلى الخروج المليوني الواسع في مسيرات كبرى يوم غدٍ الأحد في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات.

وفي كلمته اليوم، للوقوف عند مستجدات العدوان الأمريكي – الصهيوني على إيران، توجه السيد “إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز المجاهد بالتأكيد على أهمية الخروج المليوني في مظاهرات شعبية واسعة وكبيرة في العاصمة صنعاء والمحافظات غداً إن شاء الله”، معتبراً أن “الخروج الشعبي الكبير هو جزء من واجبنا الإسلامي في التضامن مع شعب مسلم وبلد مسلم ونظام إسلامي يخوض معركة الأمة”.

وتابع في كلمته أن “خروجنا الشعبي هو في إطار جهوزيتنا الشاملة والكاملة لأي تطورات في هذه المعركة”.

وفي ذات السياق، شدد السيد على تعزيز المستوى الإعلامي قائلاً: “يجب أن يكون النشاط الإعلامي قوياً، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في القنوات الفضائية وفي مختلف الوسائل الإعلامية”، مبيناً أن “التضامن الإعلامي مع الجمهورية الإسلامية مهم، لا سيما في مقابل الأداء الإعلامي لبعض الأبواق الموالية للصهيونية”.

وتطرق إلى أن “بعض الأبواق الإعلامية الموالية للصهيونية تحاول أن تكون جزءاً من العدوان الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي بالحرب النفسية”.

وكان السيد في مستهل كلمته قد أكد أن “موقفنا في اليمن رسمياً وشعبياً هو الوقوف والتضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم”، مضيفاً: “نحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة”.

ولفت إلى أننا “في إطار موقفنا التضامني الإسلامي والأخلاقي والقيمي مع الجمهورية الإسلامية، وفي إطار جهوزيتنا لكل التطورات، سنتحرك في مختلف الأنشطة”.

ونوّه السيد إلى أن “التحرك التضامني مع الجمهورية الإسلامية في إيران هو لمصلحة هذه الشعوب”، مشيراً إلى أن “موقف الجمهورية الإسلامية هو أكبر عائق يرى فيه الأمريكي والإسرائيلي والصهيونية العالمية مشكلة كبيرة يريدون التخلص منها”.

المصدر: المسيرة