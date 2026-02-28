عون: لمنع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه

أكّد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، ضرورة «منع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه»، عقب العدوان الذي شنّه العدو الاسرائيلي والولايات المتحدة على إيران.

وشدّد عون، في بيانٍ، «على ضرورة التحلي بأعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين مختلف السلطات الدستورية والأجهزة المعنية، لحماية لبنان»، مشيراً إلى أنّ «المرحلة الدقيقة الراهنة تقتضي من الجميع التزاماً كاملاً بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني دون سواهما، على أي اعتبار آخر».

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أجرى سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وزير الأشغال فايز رسامني والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. كما كان تشاور أمس مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.

وذلك في إطار متابعة التطورات… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 28, 2026

وأضاف أنّ «تجنيب لبنان كوارث وأهوال الصراعات الخارجية، وصون سيادته وأمنه واستقراره، هما أولوية مطلقة»، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز التضامن الداخلي لمواجهة التحديات المحدقة، ومنع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه.

كما شدّد عون على أنّ «الدولة بمؤسساتها كافة ستبقى الضامن الأول للأمن والاستقرار وحماية المواطنين كافة والأرض كاملة».

في السياق، أجرى رئيس الجمهورية اتصالات شملت رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، وزير الأشغال، فايز رسامني، والسفير الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى، وقائد الجيش، العماد رودولف هيكل.

كما كان تشاور أمس مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري. وذلك في إطار متابعة «التطورات المتسارعة في المنطقة وتداعياتها المحتملة».

المصدر: الوكالة الوطنية