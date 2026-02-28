ترامب يعلن العدوان على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء “عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران”.

وزعم الرئيس الأميركي أن الهدف من العدوان الاسرائيلي الأميركي المشترك الذي بدأ صباح اليوم السبت “هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني”، حسب قوله، مضيفاً أن “نظام إيران شنّ حملة دموية لا تنتهي من القتل الجماعي استهدفت الولايات المتحدة وقواتنا والأبرياء ببلاد عدة”، حسب مزاعمه.

وتابع مستعرضاً حججه للعدوان “أنشطة نظام إيران التهديدية تعرض الولايات المتحدة وقواتنا وقواعدنا بالخارج وحلفاءنا بأنحاء العالم للخطر”.

وقال “النظام الإيراني ظل على مدى الأعوام الـ47 الماضية يردد شعارات مثل الموت لأمريكا”، مضيفاً أن “وكلاء النظام واصلوا شن هجمات ضد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة”.

كذلك، زعم ترامب أن “إيران أرادت فقط ممارسة الشر ورفضت كما فعلت لعقود طويلة التخلي عن طموحاتها النووية ونحن لم نعد نطيق ذلك”، وتأتي تصريحاته في وقت تخوض فيه ايران مع بلاده مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمانية على برنامجها النووي وقد ابدت طهران مرونة كبيرة بهدف التوصل إلى اتفاق.

وتابع أن “إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير صواريخ بعيدة المدى تهدد حلفاءنا في أوروبا وقواتنا بالخارج”، في وقت كذبت تقارير صادرة عن الاستخبارات الأميركية أن تكون الصواريخ الايرانية تشكل تهديداً كما يقول ترامب.

وبالرغم من ذلك، مضى الرئيس الأميركي يقول في تصريحاته اليوم إن “إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريباً إلى الأراضي الأمريكية

وأضاف “جيشنا ينفذ عملية ضخمة ومستمرة لمنع هذه الديكتاتورية الراديكالية من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية”، على حد تعبيره، مدعياً أن أهداف عدوانه التي يطمح إلى تحقيقها هي “تدمير صواريخ إيران وسنقضي على صناعتها الصاروخية تماما وسنمحو تلك الصناعة بالكامل”، و”سنضمن ألا تتمكن الجماعات الإرهابية التابعة لإيران من زعزعة استقرار المنطقة والعالم ومهاجمة قواتنا”.

المصدر: موقع المنار